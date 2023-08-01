В Коми трое мужчин устроили стрельбу из "калашникова" прямо на улице

Сотрудниками МВД были установлены виновники происшествия, которые были доставлены в отдел полиции. Ими оказались жители Печоры 1986, 1987 и 1991 годов рождения. Изъятые из оружия гильзы от холостых патронов светозвукового действия были направлены на исследование. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.

Они могут быть наказаны административным штрафом в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишением права на приобретение и хранение оружия на три года с конфискацией оружия и патронов к нему. В результате инцидента никто не пострадал.