В Коми трое мужчин устроили стрельбу из "калашникова" прямо на улице
- 11:55 1 августа
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- Служба новостей
В Печоре произошел инцидент, связанный со стрельбой в воздух из охолощенного автомата Калашникова.
Сотрудниками МВД были установлены виновники происшествия, которые были доставлены в отдел полиции. Ими оказались жители Печоры 1986, 1987 и 1991 годов рождения. Изъятые из оружия гильзы от холостых патронов светозвукового действия были направлены на исследование. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.
Они могут быть наказаны административным штрафом в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишением права на приобретение и хранение оружия на три года с конфискацией оружия и патронов к нему. В результате инцидента никто не пострадал.
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