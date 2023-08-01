Ученые нашли группу крови, обладатели которой рискуют иметь детей-шизофреников

Недавние исследования показали, что целый ряд факторов, связанных с развитием плода и рождением ребенка, может повысить риск развития у него шизофрении. В новом исследовании, опубликованном в декабрьском номере журнала American Journal of Human Genetics, американские ученые обнаружили, что резус-положительные дети, рожденные от матерей с резус-отрицательной группой крови, состояние, известное как резус-несовместимость матери и плода, имеют более высокий относительный риск развития этого заболевания, передает progoroduhta.ru. Исследование показало: "Rh-несовместимость поддается лечению. У нас есть надежные и эффективные фармакологические средства, блокирующие [резус-фактор несовместимости]", - говорит Кристина Г.С. Палмер, доктор медицины, доцент кафедры психиатрии и биобезопасности Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и ведущий автор исследования.

Положительные по резус-фактору люди являются носителями гена RHD, а отрицательные - нет.

Почему возникает риск заболевания?

Согласно гипотезе, несовместимость резус-факторов, кодируемых генами RHD, - это "просто установка". Именно ее последствия и вызывают шизофрению. Однако не сам ген несет заболевание, а другие факторы вызывают его.

Например, если мать резус-отрицательна и не имеет в крови белка, кодируемого геном RHD, а вынашиваемый ею плод резус-положителен и имеет в крови белок гена RHD, то иммунная система матери усиливается в ответ на белок RHD, распознавая его как чужеродный.

Такой иммунный ответ матери может иметь серьезные последствия, включая генерализованную атаку на клетки крови плода, несущие белок RHD. Это может привести к гипоанемии и анемии плода; резус-несовместимость также повышает уровень неконъюгированного билирубина, известного нейротоксина, к которому чувствительны развивающиеся глиальные клетки. В предыдущих исследованиях оба этих фактора были связаны с риском развития шизофрении.

Необходимость профилактики