В Сыктывкаре появится новый пост скорой помощи
- 10:25 1 августа
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- Служба новостей
Заместители председателя Госсовета Коми, Валентина Жиделева и Сергей Артеев, а также председатель постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта, Андрей Климушев, посетили несколько медицинских учреждений в Сыктывкаре, чтобы ознакомиться с их работой.
Они осмотрели женскую консультацию и поликлиники на Коммунистической улице и на Ленина, а также новый пост скорой помощи, который откроется в ноябре 2023 года. В ходе посещения были замечены определенные проблемы, такие как отсутствие парковки и проблемы с проездом к медицинским учреждениям. В женскую консультацию были закуплены новые аппараты УЗИ и оборудование для контроля сердцебиения ребенка в утробе матери.
В поликлинике на Коммунистической улице начался ремонт, который позволит создать современное отделение реабилитации для участников СВО. Один из объектов, который посетили депутаты, – новый пост скорой помощи, который откроется в ноябре 2023 года и который будет оперативно оказывать помощь жителям микрорайона "Орбита" и Эжвы. Депутаты также поднимут вопросы выделения средств медицинским учреждениям на обсуждении государственных программ.
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