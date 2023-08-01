В Сыктывкаре появится новый пост скорой помощи

Заместители председателя Госсовета Коми, Валентина Жиделева и Сергей Артеев, а также председатель постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта, Андрей Климушев, посетили несколько медицинских учреждений в Сыктывкаре, чтобы ознакомиться с их работой.

Они осмотрели женскую консультацию и поликлиники на Коммунистической улице и на Ленина, а также новый пост скорой помощи, который откроется в ноябре 2023 года. В ходе посещения были замечены определенные проблемы, такие как отсутствие парковки и проблемы с проездом к медицинским учреждениям. В женскую консультацию были закуплены новые аппараты УЗИ и оборудование для контроля сердцебиения ребенка в утробе матери.