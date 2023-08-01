Супружеская пара ответит перед судом за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры.



Как поясняется в официальном релизе, весной 2023 года 27-летние супруги из столицы Коми приобрели через интернет 0,41 грамма α-пирролидиновалерофенона. Часть наркотиков, 0,07 граммов, молодой человек продал своим знакомым. Вскоре после подозреваемых задержали правоохранители. Оба фигуранта полностью признали вину.



Теперь им грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере). Мужчине также инкриминируют незаконный сбыт наркотических средств. Зампрокурора по Республике Коми подготовил обвинительное заключение и передал дело в суд для дальнейшего рассмотрения.