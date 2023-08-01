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Супружеская пара ответит перед судом за незаконный оборот наркотиков

Супружеская пара ответит перед судом за незаконный оборот наркотиковфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Супружеская пара ответит перед судом за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Как поясняется в официальном релизе, весной 2023 года 27-летние супруги из столицы Коми приобрели через интернет 0,41 грамма α-пирролидиновалерофенона. Часть наркотиков, 0,07 граммов, молодой человек продал своим знакомым. Вскоре после подозреваемых задержали правоохранители. Оба фигуранта полностью признали вину.

Теперь им грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере). Мужчине также инкриминируют незаконный сбыт наркотических средств. Зампрокурора по Республике Коми подготовил обвинительное заключение и передал дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

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