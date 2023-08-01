В Коми на обслуживание дорог в пяти районах потратят 518 миллионов рублей
- 09:30 1 августа
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- Служба новостей
В Коми нашли подрядчика на обслуживание дорог и мостовых сооружений в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском и Удорском районах на второе полугодие 2023 и первое полугодие 2024 года. Это стало возможным после проведения электронного аукциона на портале госзакупок, на котором заявилась только одна организация.
Начальная стоимость закупки составляла 517,96 миллионов рублей. Как отметили в мэрии, предыдущая закупка была приостановлена из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Общая протяженность обслуживаемой дороги составит 779,265 км, включая ледовые переправы и наплавные мосты.
Согласно технической документации, подрядная организация должна выполнить работы по содержанию автодорог и мостовых сооружений в указанных районах в соответствии с графиком, утвержденным с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Сроки выполнения ямочного ремонта покрытий и заделки трещин должны быть завершены до 31 октября 2023 года и 30 июня 2024 года.
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