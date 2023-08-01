В Коми на обслуживание дорог в пяти районах потратят 518 миллионов рублей

В Коми нашли подрядчика на обслуживание дорог и мостовых сооружений в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском и Удорском районах на второе полугодие 2023 и первое полугодие 2024 года. Это стало возможным после проведения электронного аукциона на портале госзакупок, на котором заявилась только одна организация.

Начальная стоимость закупки составляла 517,96 миллионов рублей. Как отметили в мэрии, предыдущая закупка была приостановлена из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Общая протяженность обслуживаемой дороги составит 779,265 км, включая ледовые переправы и наплавные мосты.