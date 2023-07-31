Сбер снижает ставку по "Коммерческой ипотеке" при внесении единовременного платежа
- 12:00 31 июля
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Теперь в Сбере клиент может снизить ставку и по "Коммерческой ипотеке" за счёт уплаты единовременного платежа. Сумма платежа зависит от размера снижения ставки: минимальный единовременный платёж составляет 0,5% от суммы кредита, а скидка на ставку действует на протяжении всего срока ипотеки.
Год назад Сбер запустил услугу "Своя ставка" на базовые и льготные ипотечные программы, теперь ею можно воспользоваться и при оформлении ипотеки на коммерческую недвижимость. Для этого в ипотечном калькуляторе надо выбрать опцию "Своя ставка". Процент снижения составляет от 0,5 до 4,9 процентных пункта.
Чтобы снизить ставку, нужно внести единовременный платёж до выдачи кредита. Платёж списывается автоматически в момент выдачи ипотеки: клиенту необходимо обеспечить на текущем счёте (счёт выдачи ипотеки) нужную сумму в день сделки.
При этом размер снижения ставки суммируется с другими скидками по "Коммерческой ипотеке": скидкой 1 п. п. при страховании жизни и здоровья заёмщика, скидкой 0,3 п. п. при инвестировании строительства или 1 п. п. при приобретении готового объекта для зарплатных клиентов Сбера, скидкой 0,3 п. п. при подтверждении дохода выпиской из Социального фонда России, а также скидкой 0,3 п. п. при электронной регистрации сделки в рамках инвестирования строительства.
Как показывает статистика Домклик, "Свою ставку" применило уже более 29 тысяч клиентов, которые суммарно сэкономили 8,7 миллиардов рублей. Эта услуга наиболее популярна в Москве (доля выдач со «Своей ставкой» — 10,5%), Московской области (9,5%), Санкт-Петербурге (6,9%), Республике Башкортостан (4,4%) и Свердловской области (3,9%).
Пик спроса пришёлся на июнь 2023 года, когда ею воспользовалось 3,9 тысяч клиентов, сэкономив более 1,4 миллиардов рублей.
По данным Домклик, обычно ставку снижают по базовой программе покупки жилья на вторичном рынке (75% всех сделок со "Своей ставкой"). 12,2% приходится на программу "Семейная ипотека", а 11,4% — на "Господдержку".
Чаще всего клиенты выбирают дисконт ставки на 1,5 п. п. (43% сделок). 10% покупателей снижают ставку на 2 п. п., 9,6% — на 1 п. п., 8,1% — на 0,5 п. п., 6% — на 2,5 п. п.
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