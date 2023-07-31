Сбер снижает ставку по "Коммерческой ипотеке" при внесении единовременного платежа

Теперь в Сбере клиент может снизить ставку и по "Коммерческой ипотеке" за счёт уплаты единовременного платежа. Сумма платежа зависит от размера снижения ставки: минимальный единовременный платёж составляет 0,5% от суммы кредита, а скидка на ставку действует на протяжении всего срока ипотеки.

Год назад Сбер запустил услугу "Своя ставка" на базовые и льготные ипотечные программы, теперь ею можно воспользоваться и при оформлении ипотеки на коммерческую недвижимость. Для этого в ипотечном калькуляторе надо выбрать опцию "Своя ставка". Процент снижения составляет от 0,5 до 4,9 процентных пункта.