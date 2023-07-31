Жители Сыктывкара могут оставлять чаевые по QR-коду с помощью сервиса СберЧаевые

Сбер предоставляет предпринимателям уникальный сервис безналичных чаевых на банковскую карту — СберЧаевые. Среди использующих услугу в Сыктывкаре: рестораны "БигБен", "Лаундж", "Мангал" и кафе "К5".

Оставить денежную благодарность в сервисе можно как напрямую банковской картой, так и с помощью технологии SberPay. Процедура займёт всего несколько секунд. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код пречека, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом. Чаевые мгновенно придут по назначению. Никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно.