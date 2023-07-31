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Время перемен: сыктывкарский астролог рассказала, кого ждет крутой поворот в августе

Время перемен: сыктывкарский астролог рассказала, кого ждет крутой поворот в августеФото из архива Евгении Ортлиб

Сыктывкарский астролог Евгения Ортлиб сделала прогноз на август 2023 года. Журналист издания “Про Город” узнал, кого в последний месяц лета ждут большие перемены.

По словам астролога, август 2023 года — месяц Металлической Обезьяны. 

“С 8 августа по 8 сентября — месяц, когда приходит влияние сильного элемента Металла. Августовский Металл любит справедливость и напористость, поэтому любое “движение” в августе в основной массе будет происходить без внимания к мелочам. А это значит, что на пути к крупным целям мелкие потери особо интересовать не будут. Это подобие движения танка, который не видит перед собой других преград”, — пояснила Евгения Ортлиб. 

Эксперт предупреждает, что в последний месяц лета могут возникнуть “перестановки” в политической среде. 

“Отстаивание собственных интересов в более прямолинейной форме может привести к проблемам и ссорам в семье, конфликтам на работе, а также “движениям” на политической арене. Тем более Металл сам по себе имеет образ власти, поэтому в августе мы можем наблюдать подобное настроение в решениях властей, принятии законов, перестановках на местах”, — рассказала астролог.

Сыктывкарка предупреждает, что многих в августе ждут перемены.

“Если вы уже чувствуете, что перемен не избежать, запланируйте время для подготовки к ней. Но сделайте это так, чтобы возможный напор и жесткость ситуации, которые бы сопутствовали вам в этом месяце, были более осознанными и контролируемыми. Например, продумайте заранее свою речь, максимально сглаживайте углы, проявите больше дипломатии. И тогда вы получите желаемое!” — советует сыктывкарка. 

Про здоровье:

“Обратите внимание на кишечник, нервную систему и кости. Начните уже сейчас укреплять иммунитет, так как энергии металлического месяца гораздо более “холодные”, чем в прошлые месяцы, когда преобладали энергии Огня”, — отметила Евгения.

Кого в августе ждут изменения в жизни:

“Довольно резкие изменения в окружении — например, переезд, поездка, также перемены, связанные с начальством или учителями ожидаются у людей рожденных в 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 и 2010 годах. Изменения на работе и изменения, связанные с родителями, ждут людей, рожденных в феврале и в первых числах марта. А если вы родились в сентябре, в этот период вас ждет дополнительная помощь в лечении. Используйте этот месяц для диагностики и посещения врача”, — сообщила эксперт. 

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