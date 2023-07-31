Время перемен: сыктывкарский астролог рассказала, кого ждет крутой поворот в августе

Сыктывкарский астролог Евгения Ортлиб сделала прогноз на август 2023 года. Журналист издания “Про Город” узнал, кого в последний месяц лета ждут большие перемены.

По словам астролога, август 2023 года — месяц Металлической Обезьяны.

“С 8 августа по 8 сентября — месяц, когда приходит влияние сильного элемента Металла. Августовский Металл любит справедливость и напористость, поэтому любое “движение” в августе в основной массе будет происходить без внимания к мелочам. А это значит, что на пути к крупным целям мелкие потери особо интересовать не будут. Это подобие движения танка, который не видит перед собой других преград”, — пояснила Евгения Ортлиб.

Эксперт предупреждает, что в последний месяц лета могут возникнуть “перестановки” в политической среде.