В Брянской области сообщают о взрыве в здании полиции

В ночь на 31 июля в Трубчевском районе Брянской области прогремел взрыв в здании полиции. Соответствующую информацию подтвердил глава региона Александр Богомаз. Губернатор в своем телеграм-канале добавил, что на месте работают оперативные службы. "Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД", — заявил Александр Богомаз.

В здании полицейского участка в Трубчевске пробило крышу и выбило все стекла. Дороги в районе ЧП перекрывали, водителей настоятельно просили выбирать пути объезда. Местные жители в соцсетях писали, что прежде с прилетами БПЛА не сталкивались.