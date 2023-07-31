Известный гармонист из Коми Владимир Трошев поехал давать гастроли в тундре
- 15:42 31 июля
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- Инесса Богатая
Со странички во ВКонтакте Владимира Трошева
Популярный музыкант из Коми Владимир Трошев уехал в тундру. Артист решил поехать на север республики, чтобы порадовать местных жителей своим творчеством.
Известный гармонист Владимир Трошев выложил у себя на страничке во "ВКонтакте" 30 июля пост о том, что уехал в тундру на гастроли.
Музыкант опубликовал фотографию, где на заднем плане стоит боевая машина пехоты. Путь в тундру очень непростой, ехать по болотистой местности можно только на гусеничном транспорте.
У Владимира нет интернета и связи, так как сеть в тундре не ловит.
Напомним, 21 июля Владимир Трошев со своей командой снимал клип на летнюю песню “Жигули”. В съемках задействовали четыре машины одноименной марки. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” побывал на месте событий.
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