Известный гармонист из Коми Владимир Трошев поехал давать гастроли в тундре

Популярный музыкант из Коми Владимир Трошев уехал в тундру. Артист решил поехать на север республики, чтобы порадовать местных жителей своим творчеством. Известный гармонист Владимир Трошев выложил у себя на страничке во "ВКонтакте" 30 июля пост о том, что уехал в тундру на гастроли.

Музыкант опубликовал фотографию, где на заднем плане стоит боевая машина пехоты. Путь в тундру очень непростой, ехать по болотистой местности можно только на гусеничном транспорте.

У Владимира нет интернета и связи, так как сеть в тундре не ловит.