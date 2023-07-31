Осужденный организовал в одной из колоний Коми казино
- 16:00 31 июля
- 12+
- Служба новостей
В Коми завершилось расследование уголовного дела в отношении 36-летнего осужденного, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр прямо в колонии. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.
По данным следствия, фигурант проводил азартные игры среди других осужденных, используя самодельно изготовленные игральные карты и покерные фишки, а также вел записи результатов игр и размера выигрышей. Он извлек доход в размере не менее 297 тысяч рублей.
Сотрудники Следственного комитета собрали доказательственную базу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСИН, после чего уголовное дело было передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
...