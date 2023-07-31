Запрет смены пола, цифровой рубль и новые правила в такси: что изменится в августе

Смена пола под запретом Запрещаются любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Исключение составляет только лечение врожденных аномалий, связанных с нарушением развития половых органов у детей. Решение о необходимости таких медицинских вмешательств будет приниматься специализированной комиссией из врачей.

Лица, которые совершили процедуру смены пола, лишаются возможности быть усыновителями или опекунами. Кроме того, если один из супругов изменяет свою половую принадлежность в записи своего акта гражданского состояния, их брак будет аннулирован.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что данное решение направлено на защиту граждан, особенно детей, и на укрепление института семьи с сохранением традиционных ценностей. Он также подчеркнул, что в других странах количество операций по смене пола растет, что свидетельствует о деградации нации. Россия же не будет допускать такие процедуры, считая это неприемлемым, пишет duma.gov.ru.

Студенты-преподаватели в дошкольных учреждениях

Студенты старших курсов училищ получат возможность преподавать в детских садах и начальных школах, а также вести детские кружки. Студенты последних курсов вузов смогут занимать должности учебно-вспомогательного персонала и научных работников в университетах и научных организациях.

По мнению Володина, данное решение поможет справиться с дефицитом персонала в сфере образования. Особую важность оно приобретает для сельской местности, где не хватает учителей, и замена преподавателя в случае болезни или отпуска становится практически невозможной. Кроме того, молодые люди, получившие диплом, уже будут иметь опыт работы и трудовую книжку.

Расплачиваемся цифровым рублем

Платежи в РФ смогут осуществляться наличными, безналичными и цифровым рублем, новой формой денег, принимаемой в информационной системе Банка России. Он будет ответственным за обеспечение безопасности и надежности всех денежных переводов.

Жилье коррупционеров будут продавать на торгах

Государственное имеет возможность реализовывать недвижимость, принадлежащую коррупционерам, при условии, что она соответствует определенным критериям. Таким образом, бюджет будет пополняться за счет продажи этого жилья. Речь идет о недвижимости, полученной в результате коррупционных нарушений либо о которой нет документальных доказательств, подтверждающих ее легальное приобретение. Ранее такое имущество могло быть присвоено для социальных и государственных нужд.

Согласно существующему законодательству, средства и собственность, конфискованные в рамках дел о коррупции, передаются в бюджет Социального фонда РФ.

Контроль за иноагентами усилят

Лица, которые взаимодействуют с иноагентами, будут обязаны соблюдать предусмотренные законом ограничения. Кроме того, предоставляется возможность проведения внеплановых проверок как в отношении самих иноагентов, так и в отношении лиц, которые помогают им обходить требования закона.

Также были установлены штрафы за невыполнение предписания или предупреждения Министерства юстиции России о необходимости устранения нарушений законодательства об иноагентах. Размер данных штрафов может составлять до 300 тысяч рублей.

Ряд услуг в сфере охоты переведут в "цифру"

Разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а также документы, описывающие процессы акклиматизации, переселения или гибридизации, будут доступны в электронном формате.

Вводится понятие морских навигационных пособий

МО РФ будет иметь возможность создавать и обновлять официальные морские навигационные пособия, которые представляют собой специальные издания для мореплавателей. В эти пособия входит информация о лоциях, описаниях маяков и огней, извещениях мореплавателям, таблицах приливов и другие необходимые сведения, которые помогают мореплавателям планировать и отображать путь своего судна на предполагаемом рейсе, наносить его на карту и контролировать местоположение судна на протяжении всего маршрута.

Новые меры недопущения техногенных катастроф

В случае банкротства приоритетными расходами будут являться средства, направленные на уменьшение риска и предотвращение техногенных и экологических катастроф. Эти виды долгов будут иметь преимущество перед любыми другими требованиями кредиторов и не будут требовать предварительного обращения конкурсного управляющего в арбитражный суд.

В исправительном учреждении может вводиться режим особых условий

Перечень оснований для введения особых условий в исправительных учреждениях расширяется. Это может произойти, когда в России или в конкретных ее местностях установлен режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения, а также при угрозе вооруженного нападения. В такие моменты в учреждении может измениться распорядок дня, введена дополнительная охрана и особый порядок доступа на объекты.

Ездить в такси станет безопаснее

Водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, а также машинистам метро требуется предоставить своим работодателям справку об отсутствии судимости или о прекращении уголовного преследования на основании реабилитации до 1 сентября. В противном случае, они будут уволены.