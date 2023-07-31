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В Сыктывкаре автобусы начнут останавливать для проверки

В Сыктывкаре автобусы начнут останавливать для проверки

С 31 июля по 4 августа на территории Сыктывкара проводится профилактическое мероприятие "Автобус", направленное на повышение безопасности и предотвращение аварийности в области пассажирских перевозок автобусами.

Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять соблюдение законодательства в области перевозок пассажиров междугородними и маршрутными автобусами, а также выявлять и пресекать административные правонарушения.

Отметим, что на территории города Сыктывкара с начала 2023 года произошло 81 ДТП с участием автобусов, в которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести. Эти цифры подчеркивают необходимость проведения мероприятий по повышению безопасности пассажирских перевозок и контроля со стороны Госавтоинспекции.

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