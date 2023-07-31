В Сыктывкаре автобусы начнут останавливать для проверки

С 31 июля по 4 августа на территории Сыктывкара проводится профилактическое мероприятие "Автобус", направленное на повышение безопасности и предотвращение аварийности в области пассажирских перевозок автобусами.

Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять соблюдение законодательства в области перевозок пассажиров междугородними и маршрутными автобусами, а также выявлять и пресекать административные правонарушения.