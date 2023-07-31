И работающим, и неработающим: пенсионеры могут оформить новую льготу за стаж

Российским пенсионерам рассказали о возможности получить звание "ветеран труда" при наличии определенного стажа работы. Об этом сообщила эксперт в сфере пенсионного обеспечения Анастасия Киреева, передает PRIMPRESS.

По ее словам, в ряде регионов для получения этого звания достаточно подтвердить общий трудовой стаж от 15 лет без наличия наград или грамот. При этом часто учитывается именно региональный страж, а не общий. К примеру, в Петербурге для женщин нужен стаж от 20 лет, для мужчин - от 25 лет. А с отраслевыми наградами достаточно 15 лет регионального стажа.