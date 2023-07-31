Яд с пузыриками: в Роскачестве выявили худшие аналоги колы
- 13:00 31 июля
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- Служба новостей
Очень популярным продуктом среди потребителей по-прежнему являются кола. Когда компания "Coca-Cola" покинула российский рынок, местные производители решили занять нишу и предложить собственные аналоги, и поэтому специалисты из Роскачества решили проверить различные бренды колы от новых производителей.
Первое место в рейтинге заняли: Fun up, Jumbo cola, Rich, «Роял Кола Ориджинал», "Калинов"и «Черноголовка». Эти марки колы признаны лучшими в рейтинге и получили максимальное количество баллов. Кроме соответствия состава нормам ГОСТ, эти напитки также очень напоминают популярные бренды, которые пропали с российского рынка.
Наименее качественными продуктами в рейтинге стали «Вкус-кола» от Вкусвилл и Pepsi. В их составе были обнаружены подсластители, дрожжи, плесневые грибы, превышение бензойной кислоты, а некоторые из них не содержали отрофосфорную кислоту.
"Моя цена", "Каждый день", Funky Monkey, Fantola, Export Style Classic Cola и Coca-Cola classic заняли четвертое место.
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