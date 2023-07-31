Яд с пузыриками: в Роскачестве выявили худшие аналоги колы

Очень популярным продуктом среди потребителей по-прежнему являются кола. Когда компания "Coca-Cola" покинула российский рынок, местные производители решили занять нишу и предложить собственные аналоги, и поэтому специалисты из Роскачества решили проверить различные бренды колы от новых производителей.

Первое место в рейтинге заняли: Fun up, Jumbo cola, Rich, «Роял Кола Ориджинал», "Калинов"и «Черноголовка». Эти марки колы признаны лучшими в рейтинге и получили максимальное количество баллов. Кроме соответствия состава нормам ГОСТ, эти напитки также очень напоминают популярные бренды, которые пропали с российского рынка.