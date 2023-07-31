Над Коми пролетит ракета-носитель "Союз-2", ее ступени упадут в одном из районов

Часть траектории полета проходит над Троицко-Печорским районом, и зона падения отделяющихся частей ракеты будет расположена на территории района, в юго-восточной части, в районе реки Березовка и приграничной территории Усть-Немского СП и Усть-Куломского района.

Администрация района просит население сохранять спокойствие и порядок, а также обращает особое внимание на предупреждение лесозаготовителей, грибников и рыбаков, чтобы они воздержались от посещения указанных территорий в указанный период. Позже обломки аппарата найдут и безопасно вывезут для утилизации.