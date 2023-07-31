В Коми перевернулся и загорелся автомобиль: два человека пострадали
- 09:40 31 июля
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- Инесса Богатая
В Удорском районе Республики Коми белый УАЗ “Патриот” опрокинулся на дорогу и загорелся. О подробностях ДТП журналисту издания “Про Город Сыктывкар” рассказали в ГИБДД по региону.
Авария случилась 29 июля в 10:00 на 118 километре автодороги Усогорск-Благоево-Чупрово. За рулем белого отечественного автомобиля УАЗ “Патриот” находился мужчина 1974 года рождения. Водитель не справился с управлением и машина опрокинулась на дорогу, после чего загорелась.
В ДТП пострадали два пассажира — мужчины 1976 года рождения и 1974 года рождения. У первого медики диагностировали сотрясение головного мозга, перелом височной кости, перелом ребер, пневмоторакс, ссадину лица, его госпитализировали. У второго: ушиб шейного отдела позвоночника, перелом под вопросом. Пассажира не госпитализировали.
Видео с места аварии смотрите в нашем Telegram-канале.
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