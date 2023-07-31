В Коми перевернулся и загорелся автомобиль: два человека пострадали

В Удорском районе Республики Коми белый УАЗ “Патриот” опрокинулся на дорогу и загорелся. О подробностях ДТП журналисту издания “Про Город Сыктывкар” рассказали в ГИБДД по региону.

Авария случилась 29 июля в 10:00 на 118 километре автодороги Усогорск-Благоево-Чупрово. За рулем белого отечественного автомобиля УАЗ “Патриот” находился мужчина 1974 года рождения. Водитель не справился с управлением и машина опрокинулась на дорогу, после чего загорелась.