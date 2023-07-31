Указ подписан: с 1 сентября россияне переходят на новую норму рабочего времени
- 08:45 31 июля
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- Служба новостей
В соответствии с Трудовым Кодексом России, работники имеют ограничение на количество рабочих часов - не более 40 часов в неделю. Однако, ранее таксисты-физические лица были исключением из этого правила, что представляло опасность для безопасности пассажиров.
Для решения этой проблемы, правительство приняло решение, которое вступит в силу с 1 сентября. В соответствии с новыми правилами, таксисты-физические лица будут ограничены в 8 часах рабочего времени в день, что соответствует недельной норме в 40 часов. Это мера направлена на предотвращение возможных негативных последствий для здоровья пассажиров, связанных с усталостью водителей.
Более того, водителям, которые уже отработали установленное количество часов, будет запрещено принимать новые заказы через агрегатор. Принятие такого решения поможет снизить случаи усталости водителей и повысить качество услуг такси, что имеет большое значение для обеспечения безопасности пассажиров, сообщает progorod58.
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