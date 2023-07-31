Указ подписан: с 1 сентября россияне переходят на новую норму рабочего времени

В соответствии с Трудовым Кодексом России, работники имеют ограничение на количество рабочих часов - не более 40 часов в неделю. Однако, ранее таксисты-физические лица были исключением из этого правила, что представляло опасность для безопасности пассажиров.

Для решения этой проблемы, правительство приняло решение, которое вступит в силу с 1 сентября. В соответствии с новыми правилами, таксисты-физические лица будут ограничены в 8 часах рабочего времени в день, что соответствует недельной норме в 40 часов. Это мера направлена на предотвращение возможных негативных последствий для здоровья пассажиров, связанных с усталостью водителей.