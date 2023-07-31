Жители Коми, употребляющие некипяченую воду, заражаются гепатитом А
- 07:40 31 июля
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- Татьяна Зубова
В Коми зафиксированы случаи заражения гепатитом А после употребления некипяченой воды. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава Коми по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.
Как пояснила врач, гепатит А и Е относятся к разновидностям кишечной инфекции и передаются, в том числе оральным путем. Потому для профилактики этих заболеваний необходимо особое внимание уделять гигиене: тщательно промывать фрукты и овощи, пить только кипяченую воду. В качестве примера заболевания гепатитом А Безуглая рассказала о случаях, когда дачники решили выпить так называемую сырую воду из источника, считая ее полезной.
"К сожалению, происходило заражение гепатитом А", - заключила специалист.
Добавим, в столице Коми несколько лет назад случилась полугодовалая вспышка инфекции. Но ее удалось подавить путем профилактики вакцинации. Прививку можно делать раз в год.
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