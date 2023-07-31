Жители Коми, употребляющие некипяченую воду, заражаются гепатитом А

В Коми зафиксированы случаи заражения гепатитом А после употребления некипяченой воды. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава Коми по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.



Как пояснила врач, гепатит А и Е относятся к разновидностям кишечной инфекции и передаются, в том числе оральным путем. Потому для профилактики этих заболеваний необходимо особое внимание уделять гигиене: тщательно промывать фрукты и овощи, пить только кипяченую воду. В качестве примера заболевания гепатитом А Безуглая рассказала о случаях, когда дачники решили выпить так называемую сырую воду из источника, считая ее полезной.



"К сожалению, происходило заражение гепатитом А", - заключила специалист.