В Ухте на месте бывшего детского сада откроют торговый центр

Заброшенное здание бывшего детского сада в Ухте "переформатируют" в торговый центр, сообщает телеканал "Юрган".



Один из индивидуальных предпринимателей города отдал за участок земли под бывшим детским садом больше 12 миллионов рублей и теперь намерен открыть здесь современный торговый центр. При этом бизнесмен не планирует сносить постройку, напротив, готов подарить ей "вторую жизнь". В здании уже начались работы по демонтажу крыши. До зимнего периода рабочие должны провести коммуникации, отопление и закрыть контур здания. Это позволит продолжить отделочные работы внутри помещения в холода.

Отметим, помимо торговых точек, предприниматель обещает открыть в здании центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, помещение заброшенного детсада пустовало восемь лет. За это время здесь случались пожары, драки, и даже убийство.