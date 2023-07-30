В Коми школьница пронесла на ЕГЭ телефон в гипсовой повязке

19-ти летняя жительница села Усть-Кулом привлечена к административной ответственности за нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба судов Коми.



Постановлением мирового судьи Ульяновского судебного участка Усть-Куломского района наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей назначено за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.



Так, 28 июня 2023 года при проведении ЕГЭ зафиксирован факт наличия у девушки средства связи. Телефон находился в гипсовой повязке, наложенной на левую руку экзаменуемой, и выявлен лицом, ответственным за проведение государственной итоговой аттестации, данный факт зафиксирован и видеозаписью.



Постановление не вступило в законную силу.