Денежное цунами: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому крупно повезет в августе

Представителей воздушного знака ждут перемены на работе, которые могут сказаться на дальнейших событиях. Возможны предложения деловых поездок, которые принесут неожиданный поворот. Руководство щедро поощрит вас премией за честную работу. Не смущайтесь и не отказывайтесь – вы действительно это заслужили.

Звезды советуют не жалеть деньги на приятные мелочи, которые радуют вас и делают дом уютным. Стоит также потратиться на милые подарки для родных и близких: сейчас им нужны ваши забота и тепло. Выделите время на семью, а также покажите своей второй половинке всю серьезность своих намерений.