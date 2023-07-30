Гадость из-под коровы: Роскачество назвало марки молока, пить которое — здоровью вредить

Согласно исследованию Роскачества, почти 30% проверенных образцов пастеризованного молока не соответствуют нормам безопасности. Оказалось, что 7% продукции содержат растительные жиры, которые не указаны в маркировке, что делает их поддельными.

Представители Роскачества объяснили, что продукция 13 брендов, таких как "Амка", "Белые росы", "Дмитрогорский продукт", "Ермолино", "Княгинино", "Молочная культура", "Моя цена", "Новая деревня", "Приволжское", "Самокат", "Свое-Наше", "Станция молочная" и "Чишминский молочный завод", содержит бактерии группы кишечной палочки. Это может быть свидетельством несоблюдения технологических режимов на производстве, неэффективной термической обработки сырья, недостаточной обработки оборудования или нарушения требований при хранении продукции.