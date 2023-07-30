Гадость из-под коровы: Роскачество назвало марки молока, пить которое — здоровью вредить
- 15:40 30 июля
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- Служба новостей
Согласно исследованию Роскачества, почти 30% проверенных образцов пастеризованного молока не соответствуют нормам безопасности. Оказалось, что 7% продукции содержат растительные жиры, которые не указаны в маркировке, что делает их поддельными.
Представители Роскачества объяснили, что продукция 13 брендов, таких как "Амка", "Белые росы", "Дмитрогорский продукт", "Ермолино", "Княгинино", "Молочная культура", "Моя цена", "Новая деревня", "Приволжское", "Самокат", "Свое-Наше", "Станция молочная" и "Чишминский молочный завод", содержит бактерии группы кишечной палочки. Это может быть свидетельством несоблюдения технологических режимов на производстве, неэффективной термической обработки сырья, недостаточной обработки оборудования или нарушения требований при хранении продукции.
Кроме того, в молоке 15 марок выявлено повышенное количество бактерий, что может указывать на возможную порчу продукта, вызванную нарушением условий хранения в магазине или на низкое качество сырья. Среди этих марок были "Амка", "Белая долина", "Белые росы", "Волоколамское", "Дмитрогорский продукт", "Из села Удоево", "Княгинино", "Молочная культура", "Моя цена", "Новая деревня", "Приволжское", "Самокат", "Свое-Наше", "Чишминский молочный завод" и "ЭГО".
Кроме того, Роскачество выявило нарушения требований законодательства по внешнему виду, вкусу и запаху, консистенции и цвету у 30% исследованных образцов молока (30 из 100 марок). Большинство нарушений связаны с качеством вкуса и запаха. Например, в 19 марках молока присутствовал посторонний запах и привкус, что свидетельствует о низком качестве сырья и недостаточном контроле на производстве, пишет ТАСС.
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