В Коми пропала 65-летняя пенсионерка, нуждающуюся в медпомощи
- 12:00 30 июля
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- Служба новостей
"ЛизаАлерт"
В Жешарте Усть-Вымского района пропала Пархачева (Пилипчук) Надежда Владимировна. Женщине 65 лет. С 29 июля ее местонахождение неизвестно. Она нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
Приметы: рост 158 см, плотного телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.
На момент исчезновения была одета в белую куртку, черную юбку, светлые туфли.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.
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