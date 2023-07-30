В Коми пропала 65-летняя пенсионерка, нуждающуюся в медпомощи

В Жешарте Усть-Вымского района пропала Пархачева (Пилипчук) Надежда Владимировна. Женщине 65 лет. С 29 июля ее местонахождение неизвестно. Она нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы: рост 158 см, плотного телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.