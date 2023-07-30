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В Коми пропала 65-летняя пенсионерка, нуждающуюся в медпомощи

В Коми пропала 65-летняя пенсионерка, нуждающуюся в медпомощи"ЛизаАлерт"

В Жешарте Усть-Вымского района пропала Пархачева (Пилипчук) Надежда Владимировна. Женщине 65 лет. С 29 июля ее местонахождение неизвестно. Она нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы: рост 158 см, плотного телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

На момент исчезновения была одета в белую куртку, черную юбку, светлые туфли.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

 

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