Достижения Стрельцов и победы Овнов: гороскоп на 30 июля 2023 года

Сегодня стоит попробовать себя в новом деле, к которому у вас давно лежит душа. Любые начинания в этот день принесут пользу и материальные блага в будущем, пишет citysakh.ru. Овен

Звезды гороскопа предвещают Овну день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Овен может смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт — любое судьбоносное дело в руках Овна будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Телец

Телец может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Тельца будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что справедливость — это хорошо, но главное — не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.

Близнецы

У Близнецов есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в их пользу, и не исключено, что в каком-то проекте их ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Сегодня звезды гороскопа дарят Близнецам энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом они могут только побеждать!

Рак

Звезды гороскопа предвещают Раку день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Раку придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные поступки способны сыграть в жизни Рака немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он сегодня говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

Лев

В общении с людьми у Льва возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Льва с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Льву стоит поискать в общении золотую середину!

Дева

Отличный день, который подарит Деве заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Деве достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к ней, судьба — подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи — все это и многое другое может ожидать Деву в полном соответствии с поговоркой: "Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении".

Весы

День звезды гороскопа советуют Весам посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они — главная ценность в жизни. День не склоняет их к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми они смогут в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут Весам умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну, а если Весы одиноки, сегодня у них есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Скорпион

Тяга Скорпиона к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Скорпиона может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Скорпион способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему — о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: Скорпион может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Стрелец

Стрелец может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Стрелец способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Стрелец разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков могут оказаться разрушительнее цунами!

Козерог

Козерог способен демонстрировать две противоположные тенденции: либо изворотливость и настырность в достижении целей, либо фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: «Чему быть, того не миновать!». Есть вероятность того, что в каких-то делах Козерог может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Козерогу надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать.

Водолей

Звезды предвещают Водолею хороший спокойный день, но только в том случае, если он проявит дипломатичную гибкость и не станет вступать в спор с окружающими. Возможно, какой-то человек не оправдает его ожиданий, или же события будут развиваться не так, как хотелось бы. Звезды гороскопа советуют Водолею поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья — это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Водолей почувствует себя намного счастливее.

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