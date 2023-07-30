В лесах Коми из-за жаркой погоды возросла пожароопасность
- 08:30 30 июля
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- Служба новостей
В период с 29 по 31 июля 2023 г Республики Коми длительное время будет находиться под влиянием очень тёплого воздуха с юга, по всей территории ожидается установление жаркой погоды, которая с кратковременными ослаблениями сохранится и в первой декаде августа.
В этот период среднесуточные температуры воздуха будут составлять +20...+25°С, что выше климатической нормы на 7-9°С.
При этом минимальная температура воздуха в ночные часы будет понижаться до +14...+19°С, максимальная дневная повышаться до +27...+32°С.
В лесах республики будет происходить быстрое нарастание пожарной опасности.
С 30 июля в Усинском и Троицко-Печорском районах ожидается установление чрезвычайной пожароопасности.
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