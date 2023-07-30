В лесах Коми из-за жаркой погоды возросла пожароопасность

В период с 29 по 31 июля 2023 г Республики Коми длительное время будет находиться под влиянием очень тёплого воздуха с юга, по всей территории ожидается установление жаркой погоды, которая с кратковременными ослаблениями сохранится и в первой декаде августа.

В этот период среднесуточные температуры воздуха будут составлять +20...+25°С, что выше климатической нормы на 7-9°С.

При этом минимальная температура воздуха в ночные часы будет понижаться до +14...+19°С, максимальная дневная повышаться до +27...+32°С.

В лесах республики будет происходить быстрое нарастание пожарной опасности.