Житель Коми не выплатил рассрочку и был осуждён

В Сосногорске мужчина попал на скамью подсудимых из-за купленной золотой цепочки. Цена изделия была почти 22 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

16 января 2023 года сосногорец приобрёл у индивидуального предпринимателя золотую цепь, стоимость которой была 21912 рублей. Такой суммы у мужчины не было, и он взял рассрочку на 5 месяцев. Первый взнос в размере 4383 рубля местный житель внёс сразу, а в остальные месяцы денег не поступало. Продавец попросил оплатить оставшуюся сумму, но положительного ответа не получил. Тогда он заявил о неуплате в полицию. Суд взыскал с жителя Сосногорска 17529 рублей, а также 15 тысяч рублей на оплату услуг и 1001 рубль государственной пошлины.