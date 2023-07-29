Подросток перевозил наркотики из Сыктывкара в Ухту

В Ухте поймали юного закладчика. Следственный комитет завершил расследование по его делу. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Коми.

В апреле 2023 года 17-летний ухтинец приехал в столицу Республики за “закладкой”. Когда он вернулся в Ухту, то спрятал вещества и сообщил координаты “оператору”. Спустя короткое время молодой человек вновь вернулся в Сыктывкар, но уже по возвращению домой был пойман сотрудниками полиции. Сейчас парень заключен под стражу, на него заведено уголовное дело.