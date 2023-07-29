Подросток перевозил наркотики из Сыктывкара в Ухту
- 15:20 29 июля
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Ухте поймали юного закладчика. Следственный комитет завершил расследование по его делу. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Коми.
В апреле 2023 года 17-летний ухтинец приехал в столицу Республики за “закладкой”. Когда он вернулся в Ухту, то спрятал вещества и сообщил координаты “оператору”. Спустя короткое время молодой человек вновь вернулся в Сыктывкар, но уже по возвращению домой был пойман сотрудниками полиции. Сейчас парень заключен под стражу, на него заведено уголовное дело.
Напомним, что недавно 27 июля двое мужчин были задержаны по подозрению в сбыте наркотических веществ. Их поймали, когда они пришла за “закладкой”. Дома у них тоже нашли запрещенные препараты. Теперь оба могут сесть в тюрьму на 20 лет.
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