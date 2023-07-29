В Коми поступят новые медицинские аппараты

В Коми поступит более тысячи единиц медицинского оборудования. Об этом сообщает Минздрав Республики.

В 2023 году в регионе уже поставлено 995 различных медицинских устройств и появится ещё 100. Сосногорский и Ижемский район уже оснащены КТ-аппаратами. Ранее жителям приходилось ездить в Ухту и Сыктывкар для необходимых исследований. В Инте в рамках программы Модернизация первичного звена здравоохранения» ремонтируют городскую больницу. За прошлый год обновлению подверглись 23 объекта.