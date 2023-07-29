В Коми поступят новые медицинские аппараты
- 12:39 29 июля
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- Анастасия Амелькина
В Коми поступит более тысячи единиц медицинского оборудования. Об этом сообщает Минздрав Республики.
В 2023 году в регионе уже поставлено 995 различных медицинских устройств и появится ещё 100. Сосногорский и Ижемский район уже оснащены КТ-аппаратами. Ранее жителям приходилось ездить в Ухту и Сыктывкар для необходимых исследований. В Инте в рамках программы Модернизация первичного звена здравоохранения» ремонтируют городскую больницу. За прошлый год обновлению подверглись 23 объекта.
За предыдущие два года Республика приобрела 450 медицинских аппаратов. В их числе флюрографы, рентген, маммографы, ректоскопы, КТ, видеоэндоскопические стойки и прочее.
Помимо этого, для увеличения доступности медицинской помощи для жителей деревень и сёл туда активно ездят медицинские бригады. За первые полгода уже выезжала 491 мобильная бригада.
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