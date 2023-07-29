Сыктывкарка разгадывала кроссворд и её обокрали

В Сыктывкаре местный житель обокрал пенсионерку в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Женщина 1964 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже телефона. Пока сыктывкарка пила кофе возле банкомата и разгадывала кроссворды, неизвестный вытащил из её кармана телефон. Потерпевшая потерю заметила не сразу, лишь когда покинула торговый центр.