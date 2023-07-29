Сыктывкарка разгадывала кроссворд и её обокрали
- 29 июля 11:46
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре местный житель обокрал пенсионерку в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
Женщина 1964 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже телефона. Пока сыктывкарка пила кофе возле банкомата и разгадывала кроссворды, неизвестный вытащил из её кармана телефон. Потерпевшая потерю заметила не сразу, лишь когда покинула торговый центр.
Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый 1988 года рождения. Сыктывкарец планировал продать сотовый и потратить вырученные деньги на свои нужды. Как рассказал мужчина, он обратил внимание на женщину, увлечённую разгадыванием кроссвордов, у которой из кармана виднелся телефон, и решил воспользоваться этим. Теперь в отношении жителя столицы Коми возбуждено уголовное дело.
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