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Сыктывкарка разгадывала кроссворд и её обокрали

Сыктывкарка разгадывала кроссворд и её обокралиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре местный житель обокрал пенсионерку в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Женщина 1964 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже телефона. Пока сыктывкарка пила кофе возле банкомата и разгадывала кроссворды, неизвестный вытащил из её кармана телефон. Потерпевшая потерю заметила не сразу, лишь когда покинула торговый центр.

Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый 1988 года рождения. Сыктывкарец планировал продать сотовый и потратить вырученные деньги на свои нужды. Как рассказал мужчина, он обратил внимание на женщину, увлечённую разгадыванием кроссвордов, у которой из кармана виднелся телефон, и решил воспользоваться этим. Теперь в отношении жителя столицы Коми возбуждено уголовное дело.

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