Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми состоялся семинар для козоводов

В Коми состоялся семинар для козоводов Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Емве провели первый форум козоводов. Об этом сообщает Комиинформ.

27 июля 2023 года в столице Княжпогостского района прошёл семинар-форум козоводов Коми. Предприниматели из Корткеросского, Ижемского, Сыктывдинского, Прилузского, а также Княжпогостского районов обсуждали молочное хозяйство. О положение козоводства в России рассказал спикер из Новосибирска – Вячеслав Шаталов. Доктор сельскохозяйственных наук поделился принципами выбора породы и тайнами кормления этого рогатого скота.

Мероприятие состоялось на базе «Ворвож» и его посетило 25 человек, которые узнали о видах поддержки от государства малых форм хозяйства. Также участникам напомнили о ветеринарных правилах содержания парнокопытных и требованиях к козоводческим помещениям.

...

  • 0

Популярное

Последние новости