В Коми состоялся семинар для козоводов

В Емве провели первый форум козоводов. Об этом сообщает Комиинформ.

27 июля 2023 года в столице Княжпогостского района прошёл семинар-форум козоводов Коми. Предприниматели из Корткеросского, Ижемского, Сыктывдинского, Прилузского, а также Княжпогостского районов обсуждали молочное хозяйство. О положение козоводства в России рассказал спикер из Новосибирска – Вячеслав Шаталов. Доктор сельскохозяйственных наук поделился принципами выбора породы и тайнами кормления этого рогатого скота.