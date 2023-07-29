В Коми состоялся семинар для козоводов
- 29 июля 09:44
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Емве провели первый форум козоводов. Об этом сообщает Комиинформ.
27 июля 2023 года в столице Княжпогостского района прошёл семинар-форум козоводов Коми. Предприниматели из Корткеросского, Ижемского, Сыктывдинского, Прилузского, а также Княжпогостского районов обсуждали молочное хозяйство. О положение козоводства в России рассказал спикер из Новосибирска – Вячеслав Шаталов. Доктор сельскохозяйственных наук поделился принципами выбора породы и тайнами кормления этого рогатого скота.
Мероприятие состоялось на базе «Ворвож» и его посетило 25 человек, которые узнали о видах поддержки от государства малых форм хозяйства. Также участникам напомнили о ветеринарных правилах содержания парнокопытных и требованиях к козоводческим помещениям.
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