Ученые выяснили, какая диета ведет к снижению холестерина и веса
- 19:10 29 июля
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- Служба новостей
Ученые из Сиднейского университета (Австралия) выяснили, какая из диет улучшает состояние людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование описано в журнале JAMA Network Open.
Специалисты отсмотрели 20 высококачественных экспериментов, проведенных за 30 лет. Их участниками стали почти 1900 человек в воазрасте от 28 до 64 лет. И все они страдали сердечными заболеваниями либо входили в группу риска.
Подопытные придерживались разных диет. Они питались и по веганскому низкожировому рациону, когда из меню полностью исключали продукты животного происхождения. Доходило и до вегетарианских вариантов, где разрешалось есть молочные продукты или яйца.
Вегетарианская диета в течение шести месяцев приводила к тому, что у человека снижался уровень холестерина, сахар в крови и масса тела. Как раз те показатели, от которых зависит хорошая работа «мотора» в груди. Но такой рацион не оказывал влияния на артериальное давление. Из-за этого ученые оценили эффект от вегетарианского питания, как скромный, но значительный.
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