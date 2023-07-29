Ученые выяснили, какая диета ведет к снижению холестерина и веса

Ученые из Сиднейского университета (Австралия) выяснили, какая из диет улучшает состояние людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование описано в журнале JAMA Network Open. Специалисты отсмотрели 20 высококачественных экспериментов, проведенных за 30 лет. Их участниками стали почти 1900 человек в воазрасте от 28 до 64 лет. И все они страдали сердечными заболеваниями либо входили в группу риска.

Подопытные придерживались разных диет. Они питались и по веганскому низкожировому рациону, когда из меню полностью исключали продукты животного происхождения. Доходило и до вегетарианских вариантов, где разрешалось есть молочные продукты или яйца.