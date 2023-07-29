В Коми поймали пьяного угонщика
- 29 июля 09:15
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- Анастасия Амелькина
В Сосногорске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя на угнанном авто. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
46-летний сосногорец выпивал с другом, когда тот уснул, мужчина взял ключи от его машины и отправился кататься по городу. Сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль, езда которого вызывала подозрения, и остановили его. Оказалось, что за рулём был ранее лишённый прав местный житель. Позже хозяин остановленного авто заявил об угоне.
Теперь мужчине грозит подписка о невыезде по двум статья. Максимальное наказание в данном случае – лишение свободы на пять лет. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за повторное пьяное вождение следует уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы до двух лет.
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