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В Коми поймали пьяного угонщика

В Коми поймали пьяного угонщика

В Сосногорске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя на угнанном авто. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

46-летний сосногорец выпивал с другом, когда тот уснул, мужчина взял ключи от его машины и отправился кататься по городу. Сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль, езда которого вызывала подозрения, и остановили его. Оказалось, что за рулём был ранее лишённый прав местный житель. Позже хозяин остановленного авто заявил об угоне.

Теперь мужчине грозит подписка о невыезде по двум статья. Максимальное наказание в данном случае – лишение свободы на пять лет. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за повторное пьяное вождение следует уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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