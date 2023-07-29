В Коми женщина украла у матери канистру водки и попала на скамью подсудимых
- 29 июля 08:40
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- Татьяна Зубова
В Княжпогостском районе женщина украла у матери канистру с водкой и попала на скамью подсудимых. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.
Как следует из материалов дела, в январе 2023 года обвиняемая залезла через разбитое окно в одну из комнат дома, в котором проживала, и украла 10-литровую канистру с водкой, принадлежащую ее матери. Подсудимая распорядилась содержимым "по своему усмотрению". Общая сумма ущерба составила 5740 рублей.
При задержании женщина признала вину, способствовала раскрытию преступления, а также добровольно возместила ущерб матери. Принимая во внимание вышеуказанные смягчающие обстоятельства и отягчающее обстоятельство (преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения), суд назначил женщине наказание в виде полугода исправительных работ. Приговор в законную силу не вступил.
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