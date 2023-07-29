В Коми на базе академии госслужбы планируют открыть медицинский факультет. По мнению главы региона Владимира Уйба, это поможет решить острую нехватку врачей в республике. Факультет должен начать работу в 2024 году, сообщает Комиинформ.



На заседании координационного совета губернатор вспомнил опыт из своей практики. Будучи руководителем ФБМА, по его инициативе в ведомственном вузе Обнинска открыли медицинский факультет, в который отбирали студентов из сельской местности и заключали договор, обязующий их после окончания учебного заведения работать в родном селе или деревне.



Уйба отметил, что это будет затратно для бюджета. Только на одного студента уйдет около миллиона рублей в год.





"Но делать что-то надо. У нас 600 врачей некомплект", - подытожил глава.



Уйба упомянул на заседании о программах "Земский фельдшер" и "Земский доктор", которые считает неэффективными. Четыре-шесть человек новых врачей в год при нехватке несколько сотен специалистов не показатель, утверждает глава.