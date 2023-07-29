Суета Тельцов, тревоги Львов и смута Водолеев: подробный гороскоп 29 июля
- 29 июля 07:30
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- Служба новостей
ОВНОВ тесное общение с друзьями может подвести к неожиданным новым идеям. Хороший период для начала и продолжения крупного дела, если оно выбрано вами лично. Обратите внимание на питание.
ТЕЛЬЦЫ часть дня проведут в одиночестве, размышляя о суете сует. Ближе к вечеру проявится потребность в теплоте партнерских и дружеских взаимоотношений. Общайтесь сегодня только с теми, кто вам действительно приятен.
БЛИЗНЕЦЫ затеют ремонт, переезд или путешествие. Особенно удачными окажутся проекты, относящиеся к искусству и разрешению спорных вопросов. Многих в этот день больше всего волнуют вопросы комфорта.
РАКИ, используйте этот день плодородия, соединения мужской и женской энергии для преображения и трансформации. Те, кто позволит себе роскошь прощать окружающим их ошибки, получат особое признание и поддержку.
У ЛЬВОВ все тревоги рабочей недели забудутся, если вы организуете отдых в теплой компании. И учтите, что сегодняшние события неслучайны: это своеобразные знаки судьбы.
Для ДЕВ это день общения с природными стихиями: откройтесь процессам, происходящим в природе, и они наполнят вас живительной силой. Многое будет зависеть от ваших желаний: энергии — море, в таком состоянии получается легко и разрушать, и создавать новое.
У ВЕСОВ возбужденное состояние найдет выход в мелких конфликтах с окружающими и в бурной деятельности, связанной с поездками и покупками. Вечером можно будет в полной мере насладиться наступившим покоем.
У СКОРПИОНОВ есть шанс наладить надежные связи с нужными людьми. Возможно обсуждение деталей будущих совместных дел. Хорошо заниматься своим здоровьем, причем заниматься лучше в группе единомышленников.
У СТРЕЛЬЦОВ надежды будут связаны с недавно появившимися знакомыми. Те могут предложить нечто очень полезное. Постарайтесь создать дома максимально теплую и дружественную атмосферу.
У КОЗЕРОГОВ риск оправдан в делах, связанных с торговлей и недвижимостью. Вторую половину дня хорошо посвятить своему организму и общению с друзьями.
ВОДОЛЕИ ощутят в себе силы для собственного исцеления и исцеления близких. В глубине души зреют смутные желания, и понять, что именно вы хотите — ваша задача на данный момент.
Для РЫБ полезными окажутся поездки, особенно совершенные в компании. Случайное знакомство вряд ли окажется серьезным, однако приятно согреет ваше самолюбие. В отношениях с близкими — время отдачи долгов.
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