В СберБизнесе появились новые небанковские сервисы
- 28 июля 17:00
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Сбер значительно расширил возможности интернет-банкинга для юридических лиц СберБизнес и добавил новые небанковские сервисы в мобильную и веб-версии приложения.
Платформа для коммуникации Jivo. С её помощью компании могут объединить различные каналы коммуникации с клиентами в одном приложении. Для удобства можно подключить оплату по подписке. Это стало возможным благодаря платёжному решению SberBusinessAPI "Корпоративные подписки". Сервис доступен в веб-версии СберБизнес.
ИТуслуга.ру. Теперь можно приобрести компьютерную и кассовую технику с техподдержкой от СберСервиса, а также лицензионное программное обеспечение. В сервисе впервые реализован новый инструмент покупки товаров с использованием кредитного плеча банка через платёжное решение SberBusinessAPI "Рассрочка для бизнеса". Сервис доступен в веб-версии и в мобильном приложении СберБизнес.
"Эвотор". Предприниматели могут приобрести готовые решения для автоматизации торговли — смарт-терминалы "Эвотор", фискальные накопители и сканеры, а также все необходимые для работы сервисы. Бесшовная авторизация напрямую из СберБизнеса делает покупку решения простым и удобным. Для клиентов банка действует уникальное предложение на автоматизацию бизнеса по сниженной стоимости, заявку можно оформить прямо в СберБизнесе.
Корпоративные клиенты банка могут воспользоваться 37 небанковскими сервисами, 14 из них доступны не только в веб-версии, но и в мобильном приложении СберБизнес.
Анна Лоевская, директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка:
"Мы хотим сделать работу наших клиентов в интернет-банке максимально удобной и отвечающей всем их запросам. Возможность подключения разнообразных небанковских сервисов позволяет сделать ещё один шаг в этом направлении — каждый клиент может выбрать и подключить нужные и полезные именно ему сервисы. А возможность работы с небанковскими сервисами не только в веб-версии, но и в мобильном приложении СберБизнес делает взаимодействие ещё удобнее. Клиент может работать из любой удобной точки, для работы достаточно мобильного телефона с установленным приложением. Мы работаем над расширением спектра приложений для наших клиентов и надеемся, что они по достоинству оценят новинки в перечне нефинансовых сервисов".
Сегодня более 319 000 корпоративных клиентов пользуются небанковскими сервисами от Сбера и компаний-партнёров. Показатель MAU (Monthly Active Users), отражающий число уникальных пользователей за месяц, для небанковских сервисов превышает 120 000 клиентов. Чаще всего клиенты используют "Электронный документооборот", "Бухгалтерию для ИП", сервисы "Работа.ру" и "Юрист для бизнеса", сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет".
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