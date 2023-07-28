В СберБизнесе появились новые небанковские сервисы

Сбер значительно расширил возможности интернет-банкинга для юридических лиц СберБизнес и добавил новые небанковские сервисы в мобильную и веб-версии приложения.

Платформа для коммуникации Jivo. С её помощью компании могут объединить различные каналы коммуникации с клиентами в одном приложении. Для удобства можно подключить оплату по подписке. Это стало возможным благодаря платёжному решению SberBusinessAPI "Корпоративные подписки". Сервис доступен в веб-версии СберБизнес.

ИТуслуга.ру. Теперь можно приобрести компьютерную и кассовую технику с техподдержкой от СберСервиса, а также лицензионное программное обеспечение. В сервисе впервые реализован новый инструмент покупки товаров с использованием кредитного плеча банка через платёжное решение SberBusinessAPI "Рассрочка для бизнеса". Сервис доступен в веб-версии и в мобильном приложении СберБизнес.

"Эвотор". Предприниматели могут приобрести готовые решения для автоматизации торговли — смарт-терминалы "Эвотор", фискальные накопители и сканеры, а также все необходимые для работы сервисы. Бесшовная авторизация напрямую из СберБизнеса делает покупку решения простым и удобным. Для клиентов банка действует уникальное предложение на автоматизацию бизнеса по сниженной стоимости, заявку можно оформить прямо в СберБизнесе.

Корпоративные клиенты банка могут воспользоваться 37 небанковскими сервисами, 14 из них доступны не только в веб-версии, но и в мобильном приложении СберБизнес.