Россияне просят Путина выплатить по 10 000 рублей к школе: дадут ли деньги в 2023 году

В разгар пандемии коронавируса российские семьи с детьми дважды получили выплату по 10 000 рублей на подготовку к школе. Деньги поручил выплатить президент России Владимир Путин. Таким образом государство поддержало семьи, так как у многих снизились доходы. После этого выплаты прекратились, однако россияне просят главу государства снова выплатить пособие 10 000 рублей на сборы в школу. О том, будет ли разовая выплата, а также кто получит деньги, рассказали на портале BFM-Новосибирск. Выплата 10 000 рублей семьям с детьми на сборы в школу в 2023 году Отметим, семьи с детьми в России уже начали активно подготавливаться к новому учебному году: закупать канцелярию, рюкзаки, обувь, а также заказывать пошив школьной формы. При этом затраты на сборы ребенка в школу немаленькие.

Как рассказала многодетная мать из Новосибирской области, чтобы собрать в школу шестерых детей, на все необходимые принадлежности у нее уйдет более 45 тысяч рублей. Помимо этого, нужно будет обновить детям одежду и обувь.

Поэтому в этом году россияне создали петицию, в которой просят президента России Владимира Путина выплатить по 10 000 рублей на каждого ребенка на сборы в школу. Сибирячка опубликовала петицию на платформе change.org.

Женщина отметила, что семьям с детьми необходима поддержка от государства, ведь с каждым годом растут цены на канцелярские принадлежности и школьную форму. При этом сибирячка подчеркивает, что понимает нынешнюю ситуацию в стране, и то, какие расходы сейчас нужны на поддержку армии.

На какие пособия могут рассчитывать родители на детей школьного возраста в 2023 году

Некоторые российские семьи все-таки могут получить финансовую поддержку от государства на подготовку к школе. Существенные выплаты получают многодетные и малоимущие семьи.

В частности, с 1 января 2023 года в России было введено единое пособие, которое включает в себя несколько выплат на детей - в том числе на детей школьного возраста.

Также в некоторых субъектах РФ положены дополнительные выплаты на подготовку детей к новому учебному году. К примеру, в Новосибирской области многодетные семьи, в которых ребенок идет в первый класс, могут единоразово получить по 5500 рублей. Помимо этого, можно оформить выплату 330 рублей на каждого ребенка - средства начисляют для покупки канцелярии. Еще по 2200 рублей можно получить на приобретение школьной формы.