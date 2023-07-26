Жительница Коми выпрыгнула из такси и погибла

8 июля жительница поселка в Республике Коми выпрыгнула на ходу из машины и погибла. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности случившегося.

Как сообщает издание “Комсомольская правда”, 8 июля жительница Коми ехала из поселка Тимшер на такси и начала ругаться с водителем. Она попросила его остановить машину, но он никак не отреагировал на ее просьбу. Тогда она открыла дверь и выпрыгнула из автомобиля. Спасти женщину медикам не удалось — она скончалась от тяжелых травм.

У погибшей остались двое детей. За месяц до своей смерти она отпраздновала свой юбилей — сорокалетие.

“Мы все тебя очень любим и очень скорбим. Ты была лучшей мамой и дочерью. Всегда будем помнить тебя”, — написала тетя погибшей на своей странице в соцсетях.

В следственном комитете по Республике Коми “Про Городу” рассказали, что сейчас по факту смерти жительницы Коми ведется проверка: