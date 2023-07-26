Жительница Коми выпрыгнула из такси и погибла
- 22:26 26 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
8 июля жительница поселка в Республике Коми выпрыгнула на ходу из машины и погибла. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности случившегося.
Как сообщает издание “Комсомольская правда”, 8 июля жительница Коми ехала из поселка Тимшер на такси и начала ругаться с водителем. Она попросила его остановить машину, но он никак не отреагировал на ее просьбу. Тогда она открыла дверь и выпрыгнула из автомобиля. Спасти женщину медикам не удалось — она скончалась от тяжелых травм.
У погибшей остались двое детей. За месяц до своей смерти она отпраздновала свой юбилей — сорокалетие.
“Мы все тебя очень любим и очень скорбим. Ты была лучшей мамой и дочерью. Всегда будем помнить тебя”, — написала тетя погибшей на своей странице в соцсетях.
В следственном комитете по Республике Коми “Про Городу” рассказали, что сейчас по факту смерти жительницы Коми ведется проверка:
“Сейчас по этому делу организована проверка по факту смерти. До установления всех причин никакой информации пока дать не можем”.
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