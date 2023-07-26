Сбер помогает исполнить мечту о собственном доме

Об этом рассказал управляющий директор дивизиона "Домклик" Алексей Лейпи на пресс-конференции в ТАСС, на которой обсуждали состояние рынка комплексного индивидуально-жилищного строительства (ИЖС).

Среди участников мероприятия были заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, директор Департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова.

Эксперты говорили о том, как сегодня развивается рынок комплексного ИЖС, что необходимо для раскрытия его потенциала, за счёт каких механизмов можно повысить доступность частных домов и какие проблемы существуют на этом рынке.