Сбер помогает исполнить мечту о собственном доме
- 14:00 26 июля
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Об этом рассказал управляющий директор дивизиона "Домклик" Алексей Лейпи на пресс-конференции в ТАСС, на которой обсуждали состояние рынка комплексного индивидуально-жилищного строительства (ИЖС).
Среди участников мероприятия были заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, директор Департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова.
Эксперты говорили о том, как сегодня развивается рынок комплексного ИЖС, что необходимо для раскрытия его потенциала, за счёт каких механизмов можно повысить доступность частных домов и какие проблемы существуют на этом рынке.
Алексей Лейпи, управляющий директор дивизиона "Домклик":
"Доля кредитов на ИЖС в общей ипотеке ещё в 2021 году составляла 1,1%. Сегодня эта цифра — 10,7%. Драйвер роста — госпрограммы. С их использованием выдаётся 99% ипотеки ИЖС. В 2022 году Сбер выдал 25 тысяч кредитов на строительство частных домов. Мы видим, что интерес к такой ипотеке постоянно растёт. Дом — это место силы, люди мечтают о собственном доме, поэтому Сбер и Домклик решили помочь сделать эту мечту реальностью. Мы запустили единую площадку "Построить дом ПРОСТО с Домклик". На ней все желающие найдут гид по строительству, каталоги подрядчиков и проектов, участков по госпрограммам".
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