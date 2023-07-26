Герман Греф принял участие в правительственном совещании по туризму в Республике Алтай

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в правительственном совещании по развитию туризма и гостеприимства, которое прошло в Горно-Алтайске под председательством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с участием членов правительства и глав регионов.

Он отметил, что туризм — один из самых мультипликативных секторов экономики. Сегодня вклад туризма в ВВП страны — порядка 4%, и есть куда расти. Туристическая отрасль может быть серьёзным драйвером для бизнеса и развития ВВП страны в целом. Одной из главных функций туризма во всём мире — это создание новых рабочих мест. Так, один рубль, потраченный на создание одного рабочего места, ведёт к созданию пяти рабочих мест в отраслях, связанных с туризмом. Сегодня критически важно поддержать туристическую сферу страны внешним туризмом. Китай может быть партнёром и клиентом России в этом направлении.