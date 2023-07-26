В Соцфонде напомнили, когда может быть приостановлена выплата пенсии

Уезжая в отпуск, многие пенсионеры беспокоятся, а не "сгорит" ли их пенсия, если они не получат ее в назначенный день. С пенсией ничего не случится, поясняют в Социальном фонде России.

Если пенсионеры получают положенные выплаты через почту, то необязательно сидеть и ждать почтальона. Намеченную на отдых поездку не нужно откладывать. "Если выплата производится через почту, а в установленную дату вас не оказалось дома, то средства можно получить и позже в кассе "Почты России". Главное, обратиться не позднее 18 числа. Это - последний день выплатного периода в Москве и Московской области", - уточняют специалисты отделения Соцфонда по Москве и Московской области.

После 18 числа деньги, конечно же, не "сгорят", сотрудники почты отправят их обратно в Соцфонд. А в следующем месяце пенсионеру принесут уже двойную выплату - пенсию за 2 месяца.

В каждом регионе при этом свой выплатной период. Где-то он заканчивается в последних числах месяца. Эту информацию всегда можно уточнить у своего почтальона или в отделениях Социального фонда.