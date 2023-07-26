В Соцфонде напомнили, когда может быть приостановлена выплата пенсии
- 17:30 26 июля
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- Служба новостей
Уезжая в отпуск, многие пенсионеры беспокоятся, а не "сгорит" ли их пенсия, если они не получат ее в назначенный день. С пенсией ничего не случится, поясняют в Социальном фонде России.
Если пенсионеры получают положенные выплаты через почту, то необязательно сидеть и ждать почтальона. Намеченную на отдых поездку не нужно откладывать. "Если выплата производится через почту, а в установленную дату вас не оказалось дома, то средства можно получить и позже в кассе "Почты России". Главное, обратиться не позднее 18 числа. Это - последний день выплатного периода в Москве и Московской области", - уточняют специалисты отделения Соцфонда по Москве и Московской области.
После 18 числа деньги, конечно же, не "сгорят", сотрудники почты отправят их обратно в Соцфонд. А в следующем месяце пенсионеру принесут уже двойную выплату - пенсию за 2 месяца.
В каждом регионе при этом свой выплатной период. Где-то он заканчивается в последних числах месяца. Эту информацию всегда можно уточнить у своего почтальона или в отделениях Социального фонда.
"Если вас не было в течение нескольких месяцев, но не более шести, вы также можете получить пенсию в выплатной период каждого месяца. Если же вы не обращались за пенсией в течение шести месяцев, выплата будет приостановлена. В данном случае необходимо написать заявление о возобновлении либо в клиентской службе СФР, либо воспользоваться личным кабинетом на сайте Социального фонда или портале госуслуг", - предупреждают в Социальном фонде.
Там также советуют гражданам, которые предполагают уехать из дома надолго, оформить доверенность на право получения пенсии другим лицом. Доверенность можно оформить на детей, внуков, родственников, близких друзей.
При этом если период отсутствия будет составлять более года, нужно ежегодно подтверждать в своем территориальном органе СФР факт регистрации по месту получения пенсии. Но если человек не любит сидеть на месте, то проще перевести свою пенсию на банковскую карту. Для этого необходимо подать соответствующее заявление или в электронном виде через сайт СФР, или через портал госуслуг. Можно написать заявление лично в клиентской службе Социального фонда.
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