В Сыктывкаре на два дня перекроют еще один перекресток

В Сыктывкаре идет реконструкция магистральных трубопроводов, в рамках которой заменят теплосеть под перекрестком улиц Ленина и Пушкина. Для проведения работ будет перекрыто движение транспорта на данном участке с 28 июля по 31 июля, сообщает ПАО "Т Плюс".

За это время подрядная организация проведет демонтаж старых коммуникаций и укладку новых труб, после чего будет выполнена обратная засыпка и укладка временных дорожных плит. В августе дорога будет заасфальтирована по всей ширине проезжей части.