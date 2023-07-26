В Сыктывкаре на два дня перекроют еще один перекресток
- 16:40 26 июля
- 6+
- Служба новостей
В Сыктывкаре идет реконструкция магистральных трубопроводов, в рамках которой заменят теплосеть под перекрестком улиц Ленина и Пушкина. Для проведения работ будет перекрыто движение транспорта на данном участке с 28 июля по 31 июля, сообщает ПАО "Т Плюс".
За это время подрядная организация проведет демонтаж старых коммуникаций и укладку новых труб, после чего будет выполнена обратная засыпка и укладка временных дорожных плит. В августе дорога будет заасфальтирована по всей ширине проезжей части.
Реконструкция тепломагистрали необходима для обеспечения теплом и горячей водой жителей Сыктывкара. В районе улицы Ленина до конца августа будет заменено около километра трубопроводов диаметром 400 мм, построены три новые тепловые камеры, установлена современная запорная арматура. Новые трубы оснащены долговечной ППУ-изоляцией и специальными датчиками для оперативного выявления возможных повреждений.
Для оперативного устранения возможных повреждений в процессе работ организовано круглосуточное дежурство и постоянное взаимодействие представителей ресурсоснабжающих организаций, мэрии и других ведомств. В 2023 году ПАО "Т Плюс" планирует заменить и отремонтировать более 12 км тепловых сетей в Сыктывкаре.
...