Дороги превратились в реки, а стадионы — в бассейны: Москву затопил сильнейший ливень
- 16:30 26 июля
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- Служба новостей
В Москве 18 июля начались сильные ливни. Менее, чем за час в столице выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Из-за сильных ливней в Москве улицы в центре столицы оказались затоплены. Дороги буквально превратились в реки, а уличны стадионы стали бассейнами. Из-за этого гражданам пришлось ходить по колено в воде, передает Life.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы были переведены в режим повышенной готовности. По данным сервиса "Яндекс. Погода", больше всего дожди накрыли центральную, западную, южную и восточную части города.
Из-за непогоды на Сокольническом Валу посреди проезжей части упало дерево. Также сообщалось, что на улице Островитянова затопило подземный переход, а в районе второго ростокинского моста был подтоплен проезд под эстакадой.
Помимо этого, в СМИ сообщается, что "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось после попадания в него молнии, из-за чего на аттракционе застряли люди. Из-за стихийного бедствия также протекли крыши зданий Совфеда и Государственной Думы. По причине грозы в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили порядка 30 рейсов, пишет URA.ru.
В экстренных службах заявили, что в результате ливней было повалено 10 деревьев и повреждено 15 автомобилей. Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин сказал, что ущерб от грозы составил несколько десятков миллионов рублей.
По данным синоптиков, с 18 по 19 июля в Москве ожидается сильный дождь, а также гроза и град. Кроме того, порывы ветра в этот период могут достигать 17-20 метров в секунду, а ночью до 25 метров в секунду. К утру 19 июля ожидается около 40 миллиметров осадков.
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