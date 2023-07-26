Дороги превратились в реки, а стадионы — в бассейны: Москву затопил сильнейший ливень

В Москве 18 июля начались сильные ливни. Менее, чем за час в столице выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Из-за сильных ливней в Москве улицы в центре столицы оказались затоплены. Дороги буквально превратились в реки, а уличны стадионы стали бассейнами. Из-за этого гражданам пришлось ходить по колено в воде, передает Life.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы были переведены в режим повышенной готовности. По данным сервиса "Яндекс. Погода", больше всего дожди накрыли центральную, западную, южную и восточную части города.