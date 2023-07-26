Тамара Глоба рассказала об особой миссии для трех знаков зодиака: осталось мало времени

Российский астролог Тамара Глоба озвучила важную миссию, которую должны выполнить представители трех определенных знаков зодиака. Времени на это не так много, успеть обрести гармонию и счастье им предстоит до конца июля. Об этом сообщает teleprogramma.pro, ссылаясь на Телеграм-канал "Русское радио". Так, Глоба предупредила Тельцов, Раков и Стрельцов.

Телец должен до конца месяца научиться контролировать свои эмоции, избегая любых конфликтов и споров с окружающими. Важно сосредоточить внимание на себе и своих обязанностях, а не на чужих ошибках.

Ракам рекомендовано заняться хобби и детьми, а свободные вечера проводить в кругу близких людей: необходимо наладить контакт с семьей.