Тамара Глоба рассказала об особой миссии для трех знаков зодиака: осталось мало времени
- 15:40 26 июля
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- Служба новостей
Российский астролог Тамара Глоба озвучила важную миссию, которую должны выполнить представители трех определенных знаков зодиака. Времени на это не так много, успеть обрести гармонию и счастье им предстоит до конца июля. Об этом сообщает teleprogramma.pro, ссылаясь на Телеграм-канал "Русское радио".
Так, Глоба предупредила Тельцов, Раков и Стрельцов.
Телец должен до конца месяца научиться контролировать свои эмоции, избегая любых конфликтов и споров с окружающими. Важно сосредоточить внимание на себе и своих обязанностях, а не на чужих ошибках.
Ракам рекомендовано заняться хобби и детьми, а свободные вечера проводить в кругу близких людей: необходимо наладить контакт с семьей.
Над Стрельцами же нависла угроза появления ненадежных людей в их жизни. Необходимо разобраться в том, кому действительно можно доверять, а кто будет распускать сплетни и не достоин считаться другом.
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