Минсельхоз Коми рассказал, когда снимут карантин по птичьему гриппу в Зеленце
- 15:15 26 июля
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- Служба новостей
В Сыктывдинском районе и Сыктывкаре все еще действует карантин из-за высокопатогенного гриппа птиц. Очаг заболевания был обнаружен на береговой линии правого берега Вычегды, напротив деревни Койтыбож и поселка Зеленец. Ветеринарные специалисты провели два этапа дезинфекции в этом районе и провели первичный клинический осмотр 1 120 голов птицы в 50 частных подворьях, но высокопатогенный грипп птиц не был выявлен.
Также было проведено вакцинирование 289 голов птицы. Вторичный клинический осмотр птицы планируется на 26-27 июля. После проведения всего комплекса мероприятий, предусмотренных ветеринарным законодательством, вопрос о снятии ограничительных мероприятий будет рассмотрен министерством сельского хозяйства респкблики.
Напомним, ранее мэрия Сыктывкара вводила карантин по птичьему гриппу на территории пляжа в местечки Кируль объявлена карантинная зона. Это произошло в мае 2023 года. Продлились ограничения до июня, после чего пляж снова открыли для посещения.
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