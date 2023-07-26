Владимир Путин поручил вовремя индексировать зарплаты бюджетников
- 13:30 26 июля
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- Служба новостей
На фоне роста реальных доходов населения правительство должно вовремя индексировать зарплаты в бюджетной сфере, чтобы люди не уходили из этой сферы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.
Говоря о ситуации в экономике, президент отметил, что в целом в России снижается уровень безработицы, сейчас она составляет 3,2%, а реальные заработные платы растут, причем значительно.
"В апреле - более чем на 10 процентов", - сказал Путин. По его оценке, это хороший результат.
Тем не менее, президент обратил внимание кабинета министров на зарплаты бюджетников, пишет РГ.
"Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы", - поручил глава государства.
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