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Владимир Путин поручил вовремя индексировать зарплаты бюджетников

Владимир Путин поручил вовремя индексировать зарплаты бюджетниковkremlin.ru

На фоне роста реальных доходов населения правительство должно вовремя индексировать зарплаты в бюджетной сфере, чтобы люди не уходили из этой сферы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

Говоря о ситуации в экономике, президент отметил, что в целом в России снижается уровень безработицы, сейчас она составляет 3,2%, а реальные заработные платы растут, причем значительно.

"В апреле - более чем на 10 процентов", - сказал Путин. По его оценке, это хороший результат.

Тем не менее, президент обратил внимание кабинета министров на зарплаты бюджетников, пишет РГ.

"Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы", - поручил глава государства.

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