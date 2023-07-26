Владимир Путин поручил вовремя индексировать зарплаты бюджетников

На фоне роста реальных доходов населения правительство должно вовремя индексировать зарплаты в бюджетной сфере, чтобы люди не уходили из этой сферы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

Говоря о ситуации в экономике, президент отметил, что в целом в России снижается уровень безработицы, сейчас она составляет 3,2%, а реальные заработные платы растут, причем значительно.

"В апреле - более чем на 10 процентов", - сказал Путин. По его оценке, это хороший результат.

Тем не менее, президент обратил внимание кабинета министров на зарплаты бюджетников, пишет РГ.