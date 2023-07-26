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В Санкт-Петербурге серьезно избили 24-летнего сыктывкарца

В Санкт-Петербурге серьезно избили 24-летнего сыктывкарцаСкриншот из видео

По информации МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о госпитализации мужчины, проживающего в доме №19 на улице Шувалова города Мурино, с серьезными травмами головы.

Сообщение было получено от медицинского учреждения, куда привезли пострадавшего. Сотрудники регионального Управления уголовного розыска приступили к расследованию преступления.

Вскоре сотрудники полиции задержали двоих жителей Забайкальского края, 21 и 24 лет, подозреваемых в причастности к преступлению. Предполагается, что подозреваемые распивали алкоголь в компании, где произошел конфликт с другой группой людей, после чего двое молодых людей нанесли тяжелые травмы 24-летнему жителю  Сыктывкара, используя деревянный брус.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, где были установлены их личности, после чего переданы в следственные органы.

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