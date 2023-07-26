В Санкт-Петербурге серьезно избили 24-летнего сыктывкарца

По информации МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о госпитализации мужчины, проживающего в доме №19 на улице Шувалова города Мурино, с серьезными травмами головы.

Сообщение было получено от медицинского учреждения, куда привезли пострадавшего. Сотрудники регионального Управления уголовного розыска приступили к расследованию преступления.