В Санкт-Петербурге серьезно избили 24-летнего сыктывкарца
- 11:30 26 июля
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- Служба новостей
По информации МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о госпитализации мужчины, проживающего в доме №19 на улице Шувалова города Мурино, с серьезными травмами головы.
Сообщение было получено от медицинского учреждения, куда привезли пострадавшего. Сотрудники регионального Управления уголовного розыска приступили к расследованию преступления.
Вскоре сотрудники полиции задержали двоих жителей Забайкальского края, 21 и 24 лет, подозреваемых в причастности к преступлению. Предполагается, что подозреваемые распивали алкоголь в компании, где произошел конфликт с другой группой людей, после чего двое молодых людей нанесли тяжелые травмы 24-летнему жителю Сыктывкара, используя деревянный брус.
Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, где были установлены их личности, после чего переданы в следственные органы.
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