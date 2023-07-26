Найдут работу мечты: шаманка назвала пять знаков, которым повезет в профессии в 2023 году

Астролог Кажетта Ахметжанова назвала пять знаков зодиака, представителям которых больше остальных повезет в рабочей сфере во втором летнем месяце, сообщает "Вечерняя Москва". Весы смогут добиться больших результатов, если приложат должные усилия. Вероятно, представители созвездия станут частью нового проекта, который в перспективе будет приносить большой доход.

Скорпионам предстоит много новых знакомств с будущими коллегами, партнерами и наставниками. Астролог рекомендует подтянуть уровень ораторского мастерства, так как это может сыграть ключевую роль в повышении по карьерной лестнице.

Рыбы. Рожденным под этим созвездием важно найти баланс между работой, здоровьем и личной жизнью. Важно распланировать будущие расходы, чтобы не попасть в финансовую яму.

Близнецы. Этих людей ждет карьерный взлет. Существует большая вероятность получить работу мечты с большой зарплатой. Однако предстоит не только много работать, но и учиться. Желательно посещать обучающие семинары и мастер-классы для повышения квалификации.