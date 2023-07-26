Гороскоп на 26 июля: Раку не стоит лезть в грязь, Скорпиону нужно сменить фон

Овен: Работоспособность представителей знака Овен будет на высоте. Так что вы закончите все проекты. Возможно, к обеду вы уже освободитесь. Устройте себе время для отдыха. Наверняка вы уже забыли, что значит не думать о рисках и возможностях. Настало время подумать о проблемах в семье. Телец: Постарайтесь перенести все встречи на вечер. Астрологи предполагают, что Тельцы встанут в этот день не с той ноги. Вероятно, вам придется подстраиваться под скорость коллег, чтобы не отставать от графика. К шести часам эта тенденция сменится, настанет идеальное время для разговоров.

Близнецы: Близнецам в этот день никто не посмеет закрыть рот. Смело высказывайте свое мнение. Окружающие будут прислушиваться к вам, так что важно не забывать, что лучше горькая правда, чем опьяняющая ложь. Постарайтесь проявить всю свою харизму, это важно для вашего положения на работе.

Рак: Раки, этот день важно провести в компании людей, которые разделяют ваши интересы. Если не последовать совету Звезд, можно стать участником мерзкого конфликта. Не лезьте в грязь и не доказывайте свою правоту с кровью из носа. Постарайтесь относиться к заносчивости окружающих с юмором.

Лев: Львам опасно действовать в одиночку. Постарайтесь быть частью команды и решать любые вопросы в коллективе. Важно найти единомышленников, которые смогут дать отличный совет. Такие точно найдутся в вашем окружении, просто присмотритесь.

Дева: По прогнозу Звезд Дев ждёт довольно неплохой день. Вам представится возможность сделать то, о чем вы долгое время грезили. В какой-то момент может появиться желание, чтобы кто-то вас ущипнул. Не будьте параноиком, иногда мечты имеют свойство сбываться.

Весы: Утром Весам лучше не спешить. Важно провести первую половину суток спокойно. Войдите в рабочий ритм так, как комфортно именно вам. Конечно, коллеги будут пытаться вас подгонять, но их попытки вряд ли увенчаются успехом. Не отступайте от своего и не позволяйте себя принижать.

Скорпион: Астрологи говорят, что чем активнее вы собираетесь провести день, тем удачнее он будет. Наверняка у вас запланирована встреча с человеком, который вам важен. Постарайтесь устроить её в новом месте. Смена обстановки очень важна, вероятно, так вы сможете выйти на совершенно иной уровень жизни.

Стрелец: Стрельцам лучше заниматься делами, которые приносят исключительно положительные эмоции. Так будет не только приятно проводить время, но и работа пойдет быстрее. Вдобавок, вы получите глоток вдохновения. Не забудьте поделиться им с близкими, чтобы не быть белой вороной в семье.

Козерог: Если не будете скромничать, то точно добьётесь успеха. Козероги, вам важно проявлять все свои деловые качества и положительные стороны. Астрологи советуют не подводить людей, которые вам когда-то доверились. Важно сдержать все данные обещания.

Водолей: Водолеи, возможно, вам придется задержаться на работе. Некоторые задачи от начальства потребуют больше времени. В какой-то момент появится необходимость поменять планы. Не забудьте, что сутки не резиновые. Важно всё успеть за эти двадцать четыре часа.